Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mideyi yormayan sıcacık sütlü kabak çorbasıyla başlayıp ana yemekte ton balığı ve ıspanağın uyumuyla hazırlanan iştah açıcı pizza ve yanına eşlik eden çıtır patates mücveri ile zengin bir seçenek sunuyor. Avokado ve çileğin bahar tazeliğini birleştiren leziz bir salata ve pratik ev yapımı soğan turşusu, bu doyurucu öğünü tamamlıyor. Fırından çıktığı anda yükselen mis gibi kokusu ve akışkan çikolata sürpriziyle her lokmada keyif veren nefis sufle ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Sütlü kabak çorbası

Ton balıklı pizza

Fırında patates mücveri

Avokadolu çilek salatası

Soğan turşusu

Sufle

SÜTLÜ KABAK ÇORBASI





Sütlü kabak çorbası, hafifliğiyle öğünlerinize ferahlık katacak enfes bir lezzet sunuyor.

TON BALIKLI PİZZA





Ton balığı ve ıspanakla hazırlanan bu enfes pizza, sofrasına farklılık katmak isteyenlere harika bir fikir sunuyor.

FIRINDA PATATES MÜCVERİ





Fırında patates mücveri, hem hafif hem de doyurucu oluşuyla sofraların en pratik lezzetlerinden biridir.

AVOKADOLU ÇİLEK SALATASI





Çilek ve avokadonun lezzetine eşlik eden çıtır haşhaş ve cevizlerle hazırlanan bu enfes salata, sofranıza hem leziz hem ferahlatıcı bir seçenek sunuyor.

SOĞAN TURŞUSU

Soğan turşusu, et yemeklerinin, sandviçlerin ve salataların yanına kattığı hafif ekşili ve ferah lezzetiyle en pratik eşlikçiler arasında yer alıyor.

SUFLE





Çikolata krizlerine en hızlı ve etkili çözüm olan sufle, dışı hafif kıtır ve içi akışkan çikolatasıyla sofranıza enfes bir lezzet sunuyor.