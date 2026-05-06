Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, doyurucu beyran çorbasıyla başlayıp ana yemekte soğan katmanlarının zengin bir harçla buluşarak lokum gibi piştiği hem şık hem de iştah açıcı soğan dolması ile zengin bir seçenek sunuyor. Közlenmiş patlıcanın isli tadını tahinin yoğun kıvamıyla birleştiren mütebbel, leziz mantar sote ve süzme yoğurdun sarımsaklı tereyağıyla uyumuyla hazırlanan haydari, bu doyurucu öğünü tamamlıyor. İpek gibi kreması ve çikolata sosuyla her ısırıkta mutluluk veren ekler ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
BEYRAN ÇORBASI
Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan beyran çorbası, soğuk günlerde şifa niyetine tüketilen oldukça doyurucu bir başlangıç sunuyor.
SOĞAN DOLMASI
Geleneksel dolma tariflerine pratik ve lezzetli bir seçenek getiren soğan dolması, enfes tadıyla sofraların en özel yemeklerinden biri oluyor.
MÜTEBBEL
Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor.
MANTAR SOTE
Sofralara hem pratik hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunan mantar sote, ana yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
HAYDARİ
Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.
EKLER
Fransız mutfağının en zarif tatlılarından biri olan ekler, çıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla hem göze hem de damağa hitap ediyor.