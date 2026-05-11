Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte iştah açıcı sunumuyla lüle kebabı ve yanına eşlik eden pırasa ve havucun tazeliğini buluşturan pırasalı pilav ile gurme bir seçenek sunuyor. Sarımsaklı tereyağıyla haydari ve mevsimin en tazeleriyle hazırlanan mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi kakaolu muhallebisi ile her çatalda hafifliği hissettiren nefis saray sarması ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Lüle kebabı

Pırasalı pilav

Haydari

Mevsim salata

Saray sarması

EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

Gözden Kaçmasın Ezogelin çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

LÜLE KEBABI





Azerbaycan mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan lüle kebabı, en iştah açıcı et yemekleri arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Lüle kebabı tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PIRASALI PİLAV





Pırasa ve havucu geleneksel pirinç pilavıyla buluşturan bu tarif, sofralarınıza renkli ve lezzetli bir seçenek sunuyor.

Gözden Kaçmasın Pırasalı pilav tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ





Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Haydari tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MEVSİM SALATA

Haberin Devamı





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

Gözden Kaçmasın Mevsim salata tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SARAY SARMASI





Mutfağımızın en zarif ve hafif tatlılarından biri olan saray sarması, ipek gibi kakaolu muhallebi ile bulut gibi hafif krem şantiyi bir araya getiriyor.