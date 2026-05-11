Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Mayıs 2026)

Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Mayıs 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte iştah açıcı sunumuyla lüle kebabı ve yanına eşlik eden pırasa ve havucun tazeliğini buluşturan pırasalı pilav ile gurme bir seçenek sunuyor. Sarımsaklı tereyağıyla haydari ve mevsimin en tazeleriyle hazırlanan mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi kakaolu muhallebisi ile her çatalda hafifliği hissettiren nefis saray sarması ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • Lüle kebabı
  • Pırasalı pilav
  • Haydari
  • Mevsim salata
  • Saray sarması

EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

LÜLE KEBABI

Azerbaycan mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan lüle kebabı, en iştah açıcı et yemekleri arasında yer alıyor.

PIRASALI PİLAV

Pırasa ve havucu geleneksel pirinç pilavıyla buluşturan bu tarif, sofralarınıza renkli ve lezzetli bir seçenek sunuyor.

HAYDARİ

Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

MEVSİM SALATA

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

SARAY SARMASI

Mutfağımızın en zarif ve hafif tatlılarından biri olan saray sarması, ipek gibi kakaolu muhallebi ile bulut gibi hafif krem şantiyi bir araya getiriyor.

