Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte iştah açıcı sunumuyla lüle kebabı ve yanına eşlik eden pırasa ve havucun tazeliğini buluşturan pırasalı pilav ile gurme bir seçenek sunuyor. Sarımsaklı tereyağıyla haydari ve mevsimin en tazeleriyle hazırlanan mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi kakaolu muhallebisi ile her çatalda hafifliği hissettiren nefis saray sarması ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
EZOGELİN ÇORBASI
Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.
LÜLE KEBABI
Azerbaycan mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan lüle kebabı, en iştah açıcı et yemekleri arasında yer alıyor.
PIRASALI PİLAV
Pırasa ve havucu geleneksel pirinç pilavıyla buluşturan bu tarif, sofralarınıza renkli ve lezzetli bir seçenek sunuyor.
HAYDARİ
Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.
MEVSİM SALATA
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.
SARAY SARMASI
Mutfağımızın en zarif ve hafif tatlılarından biri olan saray sarması, ipek gibi kakaolu muhallebi ile bulut gibi hafif krem şantiyi bir araya getiriyor.