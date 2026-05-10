Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte makarnanın ipek gibi beşamel sos ve eriyen kaşar peyniriyle bütünleştiği fırında makarna ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Dereotunun ferahlığı ve tam kıvamındaki terbiyesiyle bahar tazeliğini taşıyan zeytinyağlı taze bakla, tavuk etinin bol cevizle harmanlandığı çerkez tavuğu ve yoğurtlu havuç tarator, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Günün kapanışını ise sütle yumuşatılan bisküvilerin ipek gibi bir kremayla buluştuğu, her çatalda hafifliği hissettiren nefis kedidili pasta ile yaparak bu keyifli akşam sofrasını tatlandırabilirsiniz. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.
BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA
Makarnanın lezzetini ipek gibi beşamel sosla buluşturan bu tarif, üzerinde kızaran nar gibi kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA
Taze bakla, dereotunun ferahlatıcı tadı ve tam kıvamındaki terbiyesiyle sofranıza iştah açan bir sebze yemeği alternatifi sunuyor.
ÇERKEZ TAVUĞU
Çerkez tavuğu hem doyurucu hem de leziz tadıyla misafir sofralarına yakışan en özel mezelerden biridir.
HAVUÇ TARATOR
Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir.
KEDİDİLİ PASTA
Hafifliği ve pratikliği ile çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kedi dili pasta, sütlü tatlı sevenler için enfes bir lezzet sunuyor.